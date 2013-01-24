Найдены родственники моряка, погибшего при крушении в Охотском море теплохода "Амурская" в конце октября, благодаря вышедшей в эфир телеканала "Вести-Хабаровск" информации о приметах неопознанного тела и демонстрации фотопортрета.

В ближайшее время следователям предстоит проверить достоверность заявления одной из жительницы Хабаровского края о том, что погибший – ее муж.

"С этой целью планируется получить сравнительные образцы у лиц, узнавших в погибшем своего близкого родственника, и провести геномную экспертизу по сравнению их генотипа с генотипом мужчины.

Также в ходе следствия предстоит установить, почему погибший не был включен в судовую роль сухогруза «Амурская» и при каких обстоятельствах он оказался на судне, - передает сегодня Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, теплоход "Амурская" с грузом золотосодержащей руды исчез 28 октября в районе Шантарских островов. На судне находились 11 членов экипажа. Через несколько дней судно нашли на дне Охотского моря на глубине 25 метров. Водолазы обнаружили тело одного погибшего. Судьба остальных моряков остаётся неизвестной.

Наиболее вероятной причиной затопления сухогруза стала потеря остойчивости судна. Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.