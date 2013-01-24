Путин: Развитие России граждане должны ощутить на своих доходах. ВИДЕО

Развитие России граждане должны ощутить на своих доходах, заявил Путин накануне вечером на заседании Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономичеcкого развития.

"Результатом должно быть не количество бумаг и даже не их качество, а практические должны быть результаты, которые люди бы почувствовали на себе, на своей жизни, на своих кошельках. Вот к чему надо стремиться", – подчеркнул президент, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пообещал внимательно наблюдать за положением дел во всех отраслях экономики.

ВИДЕО пресс-службы президента РФ.