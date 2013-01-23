В Пскове уволена чиновница из отдела опеки после проверки по делу Димы Яковлева

В Пскове после проведения служебной проверки всех обстоятельств усыновления бывшего воспитанника Печорского дома ребенка Димы Яковлева гражданами США уволена заместитель начальника отдела опеки и попечительства, ответственная за принятие решения. Во время изучения материалов выяснилось, что чиновница ранее работала в иностранной компании по усыновлению детей, которое оказывало платные услуги.

Проверка в отношении должностных лиц была инициирована губернатором региона Андреем Турчаком с целью установления фактов нарушения законодательства при усыновлении детей, проживающих на территории области, гражданами США. На время проверки от занимаемых должностей были отстранены руководитель Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян и начальник отдела опеки и попечительства Валентина Чернова. По словам Андрея Турчака, это было сделано в первую очередь для того, чтобы указанные лица не смогли оказывать давление на работников прокуратуры и специалистов Контрольного управления Администрации области, и проверка была беспристрастной, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе региональной администрации.

Согласно выводам комиссии, Армен Мнацаканян и Валентина Чернова признаны непричастными к усыновлению бывшего воспитанника Печорского дома-ребенка Димы Яковлева и восстановлены в должностях.