Экс-продюсер «Ласкового мая» решил заняться коммунами для сирот

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении заняться организацией программы «Коммуна для детей-сирот», в рамках которой воспитанники детских домов смогут найти работу и жилье.

о задумке Разина, в рамках программы партии «Единая Россия», в которую ранее вступил Андрей, будут создаваться коммуны, строиться поселки с рабочими местами в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где дети-сироты смогут найти работу, жилье, которое в будущем они смогут выкупить в собственность.

Продюсер пояснил, что принял такое решение после того, как «самая крупная политическая сила в России серьёзно обратила внимание на состояние детей-сирот и вопросы усыновления, а также начала конкретную законодательную деятельность».



«Я задумал программу «Коммуна для детей-сирот». Программа затрагивает 17 миллионов сирот и их семей, которые они создали и куда они вошли. С 2005 года дети начали получать квартиры. А наша программа относится к тем детям, которые до 2005 года не получили квартиры. Когда мы посмотрели статистику, получилось, у нас около 4 миллионов детей, которые вышли из детских домов, начиная с 1961 по 2005 год, не получили жилье», - рассказал депутат «Русской службе новостей».



