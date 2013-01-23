Глава Саранска предлагает ввести новые правила ночной парковки автотранспорта

Припаркованные на ночь на обочинах саранских улиц автомобили значительно затрудняют работу коммунальных служб по уборке проезжей части автодорог от снега. Уборочная техника, которую задействуют в основном в ночное время, имеет мало места для маневра, в результате чего очищается только центральная часть улиц. Утром автомобилисты садятся в свои машины и уезжают, а неубранный с обочин снег в итоге разносится по всей проезжей части, затрудняя уличное движение.

Глава администрации Саранска Петр Тултаев сегодня выступил с обращением ко всем автомобилистам города и предложил комплекс простых мер, которые смогут облегчить работу коммунальщиков и соответственно – сделать город чище. Суть предложения градоначальника заключается в следующем: парковать личный автотранспорт в соответствии с календарными числами. "По четным датам – вы паркуете машины на той стороне улицы, где ведется четная нумерация зданий, по нечетным – на противоположной, то есть, нечетной", - предложил Тултаев.

Инициатива главы горадминистрации не является распоряжения и носит рекомендательный характер, отмечают в пресс-службе саранской мэрии: Петр Тултаев рассчитывает исключительно на сознательность владельцев личного автотранспорта.