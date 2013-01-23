Лебедев готов внести залог за Сергея Полонского

Банкир Александр Лебедев изъявил желание внести залог за бизнесмена Сергея Полонского, который сейчас находится в камбоджийской тюрьме и после драки с которым Лебедев стал обвиняемым по уголовному делу.

«Если камбоджийские суды принимают денежные залоги, я готов внести и за Полонского, и за его сотрудников», - написал в среду Лебедев в своем Twitter.



17 января было объявлено о завершении расследовании против Лебедева, который ударил Полонского во время записи передачи на НТВ в сентябре 2011 года. Банкир обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ (грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической ненависти), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ из хулиганских побуждений, по мотивам политической ненависти). Лебедеву, помимо этого, предстоит ответить перед судом за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Ранее «АН» сообщали: суд Камбоджи 29 января вызовет арестованных коллег бизнесмена Сергея Полонского отдельно от него для дачи показаний.



