Навальный разоблачил руководство детдома, обворовывающее детей-сирот

Известный оппозиционер, блогер и юрист сделал очередное разоблачение, очень своевременное - тема сирот, детских домов, усыновления маленьких россиян актуальна и обсуждается сейчас в Минздраве, в МИДе, в Минобрнауки, у первых лиц страны - у Медведева и Путина.

На днях глава СКР Александр Бастрыкие разбирался с одним из детских домов на Волге, где руководство обижало детей-сирот.

Директора отстранили на время проверки.

Навальный, как всегда, считает деньги. На этот раз в детском доме "Кадеты Барабы". Как он пояснил в своем блоге, "где пилят денежки на закупке детской обуви".

Юристы портала РосПил покопались и выявили, какие нарушения были в этом социальном учреждении.

В своем блоге Навальный написал: "Предположим, вы жулик и закупаете молоко для школы. Молоко - продукт стандартный, и у вас не так много шансов "завести своего поставщика", который откатит вам с поставки. Поставщики молока найдут ваш заказ на сайте госзакупок и выставят маленькую цену.

Вы делаете очень простую штуку. При размещении заказа пишете не "молоко" на русском, а "мoлoкo", где все три буквы "о" написаны в латинском регистре, и поиск по сайту госзакупок этот заказ не найдёт.

Его найдёт только ваш поставщик, который получит заказ по максимальной цене, а вам принесет 20%".

"Именно таким образом, например, руководство детдома "Кадеты Бараба" обворовывает своих воспитанников-сирот на покупках обуви и одежды", - пояснил борец с коррупцией.

В таблице данные проверки.