Москва опять стала в пробках, уже произошло не менее 70 ДТП

Московские дороги встали в девятибалльных пробках, свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки». В настоящий момент по всему городу наблюдается не менее 70 дорожно-транспортных происшествий.

На внешней стороне МКАД от Лениградского до Осташковского шоссе скорость движения не превышает 10-15 км/час. Та же картина— на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Варшавского шоссе и от Можайского до Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо стоит на протяжении всего пути, кроме внешней стороны от пересечения дороги с Варшавским шоссе до Можайского шоссе.



