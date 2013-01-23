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Москва опять стала в пробках, уже произошло не менее 70 ДТП

23 января 2013, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Москва опять стала в пробках, уже произошло не менее 70 ДТП

Московские дороги встали в девятибалльных пробках, свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки».  В настоящий момент по всему городу наблюдается не менее 70 дорожно-транспортных происшествий.

 На внешней стороне МКАД от Лениградского до Осташковского шоссе скорость движения не превышает 10-15 км/час. Та же картина— на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Варшавского шоссе и от Можайского до Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо стоит на протяжении всего пути, кроме внешней стороны от пересечения дороги с Варшавским шоссе до Можайского шоссе.

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//Экономика

«Экономика цифровой эры» рассказала о «точке перелома» в современной экономике и основных трендах её развития

«Экономика цифровой эры» рассказала о «точке перелома» в современной экономике и основных трендах её развития

«Маски сброшены, Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин против Китая, а также был вынужден ввести частичные санкции против российского госдолга, чего все давно боялись, но до конца в это никто не верил.

//Политика

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

В ГД сравнили Польшу и США "с ребёнком и воспитательницей в садике"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о размещении в стране американской армии, чтобы отпугнуть Россию. Политик призвал не обращать внимание на его слова.

//В мире

СМИ: Британцы могут столкнуться с нехваткой еды и топлива при Brexit без сделки

СМИ: Британцы могут столкнуться с нехваткой еды и топлива при Brexit без сделки

Правительство Великобритании подготовило отчет с наиболее полной оценкой готовности Лондона к Brexit без сделки. О свидетельствах из правительственных документов написала сегодня газета The Sunday Times.

//Политика

Кадыров рассказал, чего боится

Кадыров рассказал, чего боится

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в одном из интервью, что его пугает. По словам Кадырова, он не боится никого из людей, а единственный его страх связан вовсе не с какой-либо угрозой.

//В мире

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

Супруга Порошенко выделила несколько миллионов на комедию о войне в Донбассе

На Украине культурный фонд, который возглавляет супруга экс-президента страны Марина Порошенко, выделил почти 9 миллионов гривен на комедию о войне в Донбассе.

//Новости СМИ2

//В мире

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

В США подтвердили планы Трампа купить Гренландию

Ведущий советник Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу подтвердил, что в Белом доме «изучают» возможность покупки Гренландии. При этом власти крупнейшего на Земле острова уже заявили о невозможности подобной сделки.

//Общество

Четыре признака, по которым можно определить мужчину - маменькиного сынка

Четыре признака, по которым можно определить мужчину - маменькиного сынка

Девушки хотят выйти замуж за достойного молодого человека, без вредных привычек, хорошо воспитанного, не являющегося маменькиным сынком. Как же заметить, что парень до самой женитьбы подчиняется маме.

//Шоу-бизнес

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

"Он за 30 лет ни рубля не перевел ни одному детскому дому", Юре Шатунову запретят петь песни "Ласкового мая"

Андрей Разин заявил, что Юра Шатунов больше не сможет исполнять песни "Ласкового мая". Кроме того, продюсер считает, что певец ведет сея не красиво, отказываясь помогать ребятишкам из детских домов

//В мире

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник, близкий к британской королевской семье, сообщил журналистам, что герцогине Сассекской Меган запретили носить джинсы. Это якобы произошло из-за предпочтений королевы Елизаветы II.

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//В мире

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Чем опасна для России торговая война США с Китаем

Дядя Дональд превзошёл сам себя, объявив о 10% повышении пошлин на китайские товары стоимостью в 300 млрд $ на следующий день после решения ФРС США по ставке.

//Общество

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение

Пилот авиакомпании «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 в кукурузное поле в Подмосковье, согласился посетить космодром Байконур 25 сентября, чтобы увидеть запуск космического корабля.

//В мире

Американские полицейские предотвратили три случая массовой стрельбы

Американские полицейские предотвратили три случая массовой стрельбы

Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки задержали нарушителей, которые собирались устроить массовую стрельбу. Таким образом, полиция предотвратила страшные происшествия.

//В мире

Трамп убежден, что спада в экономике США не будет

Трамп убежден, что спада в экономике США не будет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в минувшее воскресенье, 18 августа, выразил уверенность в том, что в обозримом будущем в экономике его страны рецессии не произойдет.

//В мире

В Танзании жертвами взрыва бензовоза стали 95 человек

В Танзании жертвами взрыва бензовоза стали 95 человек

В Танзании до 95 увеличилось число жертв взрыва бензовоза, который произошел еще 10 августа. В результате происшествия погибли 89 человек, и за несколько дней в больницах скончались еще шесть пострадавших.

//В мире

"Гренландия не для продажи", - заявила премьер Дании Метте Фредериксен

"Гренландия не для продажи", - заявила премьер Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала информацию о желании президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Датский премьер Метте Фредериксен решила, что американский лидер так шутит.

//В мире

Житель Британии скончался через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Житель Британии скончался через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Житель Великобритании Тревор Уокер скончался всего через 16 дней после того, как узнал причину непрекращающегося кашля. Согласно последней информации, мужчина кашлял в течение двух месяцев.

//Общество

Таможенники официально изменили правила проверки багажа россиян

Таможенники официально изменили правила проверки багажа россиян

С сегоднящнего дня без оформления фитосанитарных сертификатов в багаже и ручной клади можно провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов до 15 цветков в каждом.

//В мире

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

В сети утром в понедельник, 19 августа, появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

//Общество

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

Замглавы Ульяновской области рассказал, как отец подростка отреагировал на убийство семьи и смерть сына

В Ульяновской области заместитель губернатора Сергей Люльков пообщался с отцом 16-летнего подростка, который убил пятерых членов своей семьи, а затем покончил с жизнью.

//Шоу-бизнес

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Мартин Фримен рассказал, ждать ли пятого сезона "Шерлока"

Английский актёр Мартин Фримен рассказал, стоит ли поклонникам сериала «Шерлок» ждать продолжения любимого телепроекта. По словам Фримена, актёры были бы рады вернуться к этой работе.

//Происшествия

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Россиянин избил врача за некачественное лечение

Житель Москвы выследил и избил заведующего глазным отделением одной из столичных больниц. Мужчине не понравилось качество оказанного лечения, после чего он решил «объяснить» это врачу весьма нетипичным способом.

//Общество

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Врачи: Быть или не быть роману на курорте?

Эксперты проводят промежуточные итоги сезона отпусков россиян. Одним из таких стала статистика по курортным романам. Известный российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, из-за чего люди заводят кратковременные отношения в отпуске.

//Общество

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Кирилл вспомнил, каким был петербургский Казанский собор в годы СССР

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершил Всенощное бдение. Предстоятель РПЦ вспомнил, каким был собор во времена СССР.

//Спорт

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

«Динамо» не смог удержать счет и проиграл «Локомотиву» 1:2

Сегодня, 18-го августа, на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве состоялся матч шестого тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Общество

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

Столичный психолог: что мешает женщинам построить карьеру

9 из 10 женщин, которые заняты поиском работы, спрашивают психологов о том, возможно ли совмещать работу и семью. Не придется ли выбирать между ними? Столичный психолог Ольга Акимова рассказала, какие существуют мифы, мешающие женщинам построить карьеру.

//В мире

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США приняла меры по снижению рисков от разгорающихся «торговых войн»

Федеральная Резервная Система США (ФРС) приняла решение о снижении ставки на 0.25%, вместе с тем указав в комментариях, что это временная упреждающая мера, направленная на снижение рисков от разгорающихся «торговых войн».

//Общество

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Ученые создали искусственный интеллект, способный заменить программистов

Группа инженеров разработала искусственный интеллект TabNine, который может быть интегрирован в большинство редакторов кода и может, таким образом, дописывать код за программиста, исправляя все его ошибки.

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//Интервью

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Актриса Анна Миклош: Я согласилась на то, чтобы меня обрили наголо

Анна Миклош известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Тамбовская волчица», «Катерина», «Родные люди», «Дочки-матери», «Авария», «Ермоловы» и др. Только что по ТВ прошёл сериал «Экспроприатор», где Анна Миклош сыграла одну из главных ролей.

//В мире

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

Глава партии «Слуга народа» заявил, что депутаты мало зарабатывают

На Украине глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты депутатов Рады недостаточно высокие для той работы, которую приходится выполнять парламентариям.

//В мире

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

В Америке рассказали, какой увидят Землю инопланетяне

Учёные из Корнеллского университета в США рассказали, какой бы увидели Землю наблюдатели с других планет. Исследователи создали модель планеты, которая показывает, какой видна Земля с расстояния в несколько световых лет.

//Общество

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

Россиянам расскажут о запрете на выезд из страны по СМС

В Минюсте России рассказали, что со следующего года судебные приставы смогут извещать должников об ограничении выезда заграницу при помощи СМС-сообщений.

//Общество

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с отравлением

В Татарстане четверых детей госпитализировали из лагеря с признаками острой кишечной инфекции. Известно, что незадолго до этого ребят возили на экскурсию в Казань, где дети обедали в кафе.

//Происшествия

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области власти помогут организовать похороны убитой семьи

В Ульяновской области местные власти заявили, что готовы помочь в организации похорон семьи, убитой в Патрикееве. Об этом решении рассказал замглавы региона Сергей Люльков.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова спасла собаку от живодера

Ольга Орлова спасла собаку от живодера

Певица Ольга Орлова стала инициатором операции по спасению собаки, которую хозяин привязал к движущемуся автомобилю. Животное бежало за машиной, когда это заметили очевидцы.

//Происшествия

Под Волгоградом в ДТП погибли мужчина и двухлетняя девочка

Под Волгоградом в ДТП погибли мужчина и двухлетняя девочка

Под Волгоградом в результате аварии погиб мужчина и двухлетний ребёнок. Также пострадали пятеро человек, среди которых двое детей дошкольного возраста, сообщил представитель управления МВД по региону Антон Корнаухов.

//Общество

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, убившего пятерых родственников

В Ульяновской области устанавливают местонахождение отца подростка, подзреваемого в убийстве пятерых родственников. Тела шести человек, в том числе 16-летнего школьника, были обнаружены в селе Патрикеево.

//В мире

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава "Слуги народа" заявил, что конфликт на Донбассе разрешится не скоро

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что жители Украины напрасно надеются на скорое разрешение ситуации на Донбассе, поскольку для завершения конфликта необходимо проделать много работы.

//Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Разин обратился к Зеленскому за разрешением на въезд на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обратился к Владимиру Зеленскому за разрешением на въезд на Украину. Разин неоднократно рассказывал, что солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо находится в состоянии комы.

//Спорт

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление арбитров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак извинился за оскорбление арбитров

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак извинился за оскорбление бригады арбитров свое после игры шестого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом".

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала о "правильной" жизни

Собчак рассказала о "правильной" жизни

Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками своими размышлениями о «правильной» жизни. По мнению звезды, спокойная жизнь является скучной.

//Общество

Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

Погибшему при жесткой посадке самолета Як-55 пилоту было 49 лет

В Самарской области в результате падения легкомоторного самолета ЯК-55 погиб пилот. Погибшему мужчине было 49 лет. Установлено, что самолет совершил несанкционированный вылет с частного аэродрома в с. Подстепки.

//Политика

Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Пушков посоветовал Киеву «заняться наконец Украиной»

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил незамеченным недавнее заявление постпреда Украины при Совете Европы о том, что страна постепенно теряет главные признаки государственности.

//Происшествия

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС

«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

//Общество

В России возместят расходы иностранных киноделов

В России возместят расходы иностранных киноделов

В России планируют выделить почти четыре миллиарда рублей на возмещение затрат зарубежным компаниям, которые решили снимать фильмы в России, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

//В мире

Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ

Грузинский политик Нино Бурджанадзе считает ошибкой решение Грузии о выходе из состава Содружества независимых государств (СНГ). По ее словам, нахождение Грузии в СНГ не ущемляло суверенитет страны.

//Интервью

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Актриса Кароль Буке: Конечно, Джульетту я уже не сыграю!..

Парижанка, многолетнее лицо Chanel №5, великолепная актриса, любимая женщина (когда-то) Жерара Депардье. И это все Кароль Буке. Французские коллеги утверждают, что он очень капризна и не жалует журналистов. Имеет полное право! Впрочем, спасибо коллегам из Парижа, нам удалось немного побеседовать с Дивой.

//В мире

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

В Германии пригрозили сирийским беженцам депортацией

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что мигрантов начнут лишать статуса беженцев, если те будут слишком часто ездить на родину. Зеехофер подчеркнул, что в первую очередь это касается мигрантов из Сирии.

//Шоу-бизнес

Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Семья установила памятник на могиле Веры Глаголевой

Старшая дочь покойной Веры Глаголевой Анна Нахапетова показала памятник, который семья установила на могиле актрисы. Анна рассказала о памятнике маме. Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище.

//Происшествия

На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

На "фиолетовой ветке" московского метро пассажир упал на рельсы

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена в воскресенье, 18 августа, произошел сбой. Инцидент, согласно последним данным, это случилось из-за падения пассажира на рельсы.

//Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму

Поклонники актрисы Любови Толкалиной с огромным удовольствием рассматривают ее фотографии в Инстаграм. Фотографии на берегу Черного моря в Крыму особенно порадовали фолловеров.

//Мнение

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Мнение: кто главный претендент на пост мэра Риги?

Рига ждет нового мэра. И этот вопрос решится в понедельник. Кто же главный претендент на пост мэра Риги? Будут перевыборы или нет? Вот в чем вопрос! Или же Рига наконец обретет «своего хозяина»?

//Авторы АН

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