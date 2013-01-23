ГД одобрено право регионов отказаться от прямых выборов губернаторов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении регионам права отказываться от прямых выборов губернаторов. «За» проголосовали 403 депутата, «против» — 10.

Воздержавшихся не оказалось, сообщает gazeta.ru. Прямые выборы губернаторов были возвращены в 2012 году. Однако часть национальных республик предложила вернуться к прежней схеме, когда главу региона выбирал местный парламент.



