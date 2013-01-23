Повышайте профессиональный уровень вместе с «Серебряным Лучником»

14-15 февраля в Международном мультимедийном центре РИА Новости состоятся Дни открытых презентаций Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Дни открытых презентаций - это уникальная возможность познакомиться с лучшими коммуникационными практиками-2012. Узнать о поэтапной реализации самых резонансных проектов года непосредственно от авторов. И, основываясь на передовом отраслевом опыте, найти пути решения собственных задач.

Как наиболее оптимально распорядиться многомиллионным бюджетом? Как выстроить коммуникацию с общественностью, не имея ни копейки? Каким образом «раскрутить» стартап? Как вовлечь широкую аудиторию в социальные или благотворительные акции? Каков современный инструментарий для поиска партнеров, инвесторов? Каков эффективный сценарий антикризисных программ и проектов? Каковы особенности информационного сопровождения деятельности компании на зарубежных рынках?

Участие в Днях открытых презентаций позволит повысить профессиональный уровень, выяснить мнение специалистов по самым актуальным вопросам.

В основе программы Дней открытых презентаций - более 70 проектов, составляющих шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и отобранных в соответствии со строгими критериями более 30 экспертами коммуникационной отрасли. Для тех, кто хочет быть в курсе передовых индустриальных тенденций - ток-шоу лидеров отрасли и лекции соискателей звания «Мастер».

Кульминацией двухдневного интеллектуального марафона станет главное отраслевое событие года - церемония награждения победителей Национальной премии «Серебряный Лучник», где будут названы лучшие проекты в области продвижения спортивного, здорового образа жизни, бизнес-коммуникаций, социальных коммуникаций и благотворительности, научных достижений и инноваций, развития и продвижения территорий. Также будут названы победители в номинациях «Коммуникации в глобальном мире», «Лучшая работа по теории развития общественных связей», «Мастер», «Персона», «За культурный вклад».

Регистрация на Дни открытых презентаций: www.luchnik.ru

Свободное участие во всех мероприятиях - 18000 рублей.

Участие в программе одного дня - 10000 рублей

Клубная карта "Серебряный Лучник" с правом свободного посещения всех мероприятий в течение 1 года и выбора услуг партнеров проекта - 10000 рублей

Билет на церемонию - 4000 рублей

СКИДКИ:

Членам ассоциаций РАСО, АКОС, IABC, АИРР, АКАР, «Деловая Россия», РАЭК скидка - 20%

При заказе более 3 билетов - скидка 20%

При заказе до 31 января - скидка 10 %

Зарегистрироваться и получить автоматически сформированный счет можно на сайте www.luchnik.ru

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