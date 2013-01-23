Четыре начальника московских ОВД сняты с постов из-за «неудовлетворительных результатов оперативно-служебной деятельности», сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

За неудовлетворительные результаты оперативно-служебной деятельности должностей лишились: начальники ОМВД по районам Филевский парк, Куркино, Коньково и Останкино, сообщает ria.ru. Постов лишились также замглавы ОМВД по Куркино и Северному району. Начальник отдела по району Восточный получил строгий выговор.





