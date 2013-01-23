Отшельница Агафья Лыкова разрешила приколоть медаль (ВИДЕО)

Отшельница Агафья Лыкова награждена медалью Кемеровской области "За веру и добро". Вручать награду на вертолете прилетели гости из администрации. Они привезли продукты, в том числе муку и крупы, а также фрукты.

Отшельнице вручили медаль "За веру и добро". "Медаль приколоть она разрешила, а вот документы принимать категорически отказалась", — говорится в сообщении. Агафья, в свою очередь, поздравила всех кемеровчан с юбилеем области, и попросила животных: у отшельницы умер козел, нужен новый, а также дойные козы и петух, поскольку прежний, по ее словам, "совсем не поет".



Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов Лыковых, проживающая вдали от цивилизации на участке "Заимка Лыковых" на территории заповедника "Хакасский".

Долгие годы семья отшельников-староверов Лыковых жила в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1978 году Лыковых нашли советские геологи. Тогда семья состояла из пяти человек: главы семейства Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. В 1981 году один за другим умерли трое из детей Лыковых. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович, и Агафья Карповна осталась одна. В апреле 2012 года Агафья Лыкова прошла впервые медобследование. От кардиограммы она отказалась, но согласилась принимать некоторые лекарства. Также врачи впервые завели на нее амбулаторную карту.



