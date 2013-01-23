Дмитрий Медведев назвал три главных достижения России

Дмитрий Медведев заявил, что основными достижениями России являются стабилизация численности населения, полноценная интеграция в мировые рынки и создание институтов, обеспечивающих экономический рост на основе инвестиций и инноваций.

«Было бы неправильно считать, что мы стоим на месте, – напротив, многое сделано из того, о чем говорили, в том числе и здесь, в Давосе. Главное достижение последних лет – пожалуй, стабилизация численности населения России», – сказал Медведев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



По его словам, пока прогнозы пессимистов, которые говорили о том, что в стране предполагается каждый год уменьшение населения на 2 миллиона человек, не оправдались. «В результате целенаправленных мер существенно возросла рождаемость», – отметил российский премьер.



Вторым достижением председатель правительства полноценную интеграцию в глобальные рынки.

«Россия после долгих, тяжелых 18 лет переговоров стала полноправным членом ВТО. Я не скрою, я доволен тем, что удалось это сделать... Сам факт завершения этих переговоров – это мощный позитивный сигнал не только для иностранных, но и для российских инвесторов», – добавил Медведев.



Следующим этапом он назвал вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

«Конечно, ВТО и ОЭСР – это не какие-то идеальные структуры, дающие моментальные преимущества, как это иногда некоторым, может быть, кажется. Да нет таких структур. Но они заставляют наши компании работать по общим правилам в условиях глобальной конкуренции. Иллюзия комфорта в условиях закрытого рынка очень опасна. Она ведет к неминуемому поражению в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – добавил Медведев.



Он отметил, что у России те же проблемы, что и у других государств: риски нарушения сбалансированности пенсионной системы, недостаточная энергоэффективность и экологическая безопасность, необходимость создания новых рабочих мест и поиск инновационных источников роста. Глава правительства подчеркнул, что Россия готова заниматься решением этим вопросов сообща, искать компромиссы, «а не ставить наших партнеров в неудобные ситуации».



«Поэтому приглашаем в Россию всех, кто готов к такой работе», – сказал премьер, сообщает vz.ru.

Третьим существенным итогом он назвал формирование институтов, обеспечивающих старт экономического роста на основе инвестиций и инноваций. Медведев заявил, что Банк развития превратился в мощный институт, финансирующий долгосрочные инвестпроекты, начало работу Агентство страхования экспорта. «Сегодня Российский фонд прямых инвестиций работает, привлекая средства зарубежных соинвесторов, а изменения в биржевое законодательство уже позволили повысить спрос на рублевые активы, что шаг за шагом превращает рубль в значимую уже на сегодняшний день региональную валюту», – подчеркнул Медведев.



