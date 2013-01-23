Роман Филимонов возглавил строительный департамент Минобороны России

Роман Филимонов, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства Московской области, назначен главой строительного департамента Министерства обороны Российской Федерации.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Дарья Затулина. «Филимонов вчера представился в новой должности министру обороны РФ Сергею Шойгу», — сказала она, сообщает kommersant.ru.

Исполняющим обязанности министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона будет первый заместитель министра Руслан Тагиев.До него ведомством управлял Герман Елянюшкин, который теперь может занять пост заместителя председателя по вопросам стройкомплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В четверг его кандидатуру намерены рассмотреть депутаты Мособлдумы.

Филимонов покинул свой пост на прошлой неделе в связи с предложенной ему должностью в министерстве обороны РФ.