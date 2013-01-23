Медведев о Сергее Магнитском: он не был борцом за правду

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе,что необходимо разобраться в причинах и обстоятельствах смерти Сергея Магнитского в тюрьме.

"Очень жаль, поскольку он скончался в тюрьме. Он был корпоративным юристом и отстаивал интересы людей, которые его наняли, он — не борец за правду. Я не знаю, завершится ли его дело обвинительным приговором или оправдательным. Нужно разобраться именно в причинах того, почему он скончался в тюрьме. Это, действительно, очень важная задача государства".

По мнению Дмитрия Медведева, все остальное — "это политизированный вымысел отдельных граждан, для того, чтобы оправдать собственные коммерческие операции на территории России". "Эти люди зарабатывали миллиарды долларов, торгуя активами в России. А в тот момент, когда были обнаружены мошеннические действия, заняли политическую позицию. Поэтому честь Магнитского — это не вопрос поиска правды. Это политизированный процесс, как бы это печально ни звучало, — приводит его слова ИТАР-ТАСС. — Речь идет не о том, чтобы посмертно осудить кого-то. Это невозможно: нет субъекта права, нет преступления. Но нужно разобраться в том, что происходило. Поэтому это не обвинение, это — журналистский штамп".

Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина» после 11 месяцев предварительного заключения. Следствие установило, что юрист скончался в изоляторе из-за того, что ему вовремя не оказали медпомощь.