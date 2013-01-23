Медведев не собирается конкурировать с Путиным на выборах
23 января 2013, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский премьер Дмитрий Медведев считает неправильной и невозможной конкуренцию с Владимиром Путиным на президентских выборах 2018 года, так как они относятся к одной политической силе, и соперничество не имеет смысла.
Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Bloomberg: «Я считаю, что это было бы неправильным. Это невозможно. Мы относимся к одной политической силе, зачем же нам конкурировать?».