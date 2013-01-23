Медведев не собирается конкурировать с Путиным на выборах

Российский премьер Дмитрий Медведев считает неправильной и невозможной конкуренцию с Владимиром Путиным на президентских выборах 2018 года, так как они относятся к одной политической силе, и соперничество не имеет смысла.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Bloomberg: «Я считаю, что это было бы неправильным. Это невозможно. Мы относимся к одной политической силе, зачем же нам конкурировать?».



