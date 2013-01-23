На Дону штраф за нарушение ПДД можно заплатить в салоне машины ГАИ

В Ростовской области штраф за нарушение правил дорожного движения теперь можно заплатить на месте. Но не сотруднику ГИБДД, а с помощью безналичного расчёта - через терминал, установленный в салоне автомобиля ГАИ. Оснастил автомобили двух батальонов ДПС ГИБДД ГУ МВД России и стационарные посты ГИБДД Ростовской области POS-терминалами для безналичной оплаты штрафов на месте Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России».

Как сообщили «АН-онлайн» в банке, в настоящее время банковские терминалы для оплаты штрафов с помощью банковских карт уже установлены в 41-м патрульном автомобиле 1-го и 2-го Донских отдельных батальонов ДПС ГИБДД ГУ МВД России, обслуживающих федеральные трассы в Ростовской области.

«Водитель, согласившийся с доводами сотрудника ГИБДД о нарушении ПДД, теперь может оплатить соответствующий штраф на месте и, тем самым, существенно сэкономить и своё время, и нервы», - пояснили представители банка.

По словам банковских работников, в ближайшее время число автомобилей ГАИ с POS-терминалами для оплаты штрафов банковской картой будет значительно увеличено. Но прежде, чем POS теримналы начнут работать нужно настроить банк, подробнее - pos-bank.ru.