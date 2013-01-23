Скоростной электропоезд повышенной комфортности Desiro RUS "Ласточка" сегодня из Санкт-Петербурга отправился в первый рейс в Великий Новгород и Бологое. В дальнейшем будет два ежедневных поезда.

Пассажирские электропоезда типа Desiro предназначены для обслуживания пригородного сообщения и могут развивать скорость до 160 километров в час. Их разработка велась к Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Поезда оснащены системой пассивной безопасности пассажиров и потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые находятся в эксплуатации в настоящее время.



"Ласточки" адаптированы к российским условиям, что предполагает не только устойчивость к температуре воздуха ниже 40 градусов мороза, но и адаптацию кузова вагона и тележек для колеи шириной 1,52 тысячи миллиметров. "Ласточки" могут эффективно использоваться на маршрутах от 50 до 400 километров.



Первые 38 поездов "Ласточка" будут поставляться из Германии, в дальнейшем их будут производить в России. Как сообщил генеральный директор Дирекции скоростного сообщения Дмитрий Пегов, поезд "Ласточка" прошел весь цикл необходимых испытаний и готов к эксплуатации, сообщает ria.ru.



С 23 января по 7 апреля назначаются два ежедневных поезда: один будет отправляться в 18.30 мск со станции Новгород-на-Волхове, второй — в 17.45 мск от станции Бологое. После прибытия на станцию Чудово составы объединяются, и сдвоенный состав в 19.56 мск отправляется в Санкт-Петербург, куда прибывает в 21.15 мск.



Стоимость проезда по маршруту Санкт-Петербург — Новгород-на-Волхове составит 400 рублей, Санкт-Петербург — Бологое — 500 рублей, Чудово — Новгород-на-Волхове — 170 рублей, Чудово — Бологое — 370 рублей.







