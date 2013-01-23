Больница №31 в Петербурге не будет обслуживать ВАС и ВС

Медучреждение, которому грозило расформирование в связи с переездом в Северную столицу высших судов, исключено из списка кандидатов на обслуживание Высшего Арбитражного и Верховного судов России.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь управления делами президента РФ Виктор Хреков.

Хреков напомнил, что межведомственная группа под руководством управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, созданная в соответствии с распоряжением президента, рассматривает все вопросы по переводу судов, в том числе и касающиеся социального обеспечения.



В настоящее время в Петербурге продолжается сбор подписей в защиту больницы. Согласована заявка на проведение митинга численностью до 10 тысяч человек в защиту медучреждения, который пройдет 23 января на Марсовом поле.

Ранее в январе стало известно, что клиническая больница № 31 Санкт-Петербурга, где проходят лечение, в том числе, дети с онкологическими заболеваниями, может быть расформирована в связи с переездом в Северную столицу Высшего арбитражного и Верховного судов. Информация об этом вызвала широкий общественный резонанс.



