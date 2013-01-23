Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин предупреждал бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. С октября 2010 года по февраль 2012 года по поручению главы государства Счетная палата проводила аудит эффективности использования федеральной собственности "Оборонсервиса".

Но Следственный комитет начал реализацию этих поручений только в конце прошлого года. Глава Счетной палаты в интервью "Российской газете" рассказал, что встречался с министром обороны после проверки. По словам Степашина, он сразу предупредил Сердюкова о том, что "Оборонсервис" - структура чрезвычайно непрозрачная и, конечно, может довести до беды".

На вопрос, почему Следственный комитет начал реализацию этих поручений только в конце прошлого года, Степашин ответил: "Относительно задержки могу высказать только свою версию - люди не хотели ошибиться. Нужно было подготовить серьезную доказательную базу с тем, чтобы дело не развалилось. Потому что оно затрагивало, если не министра, то руководство министерства обороны, и, конечно, следователи прекрасно понимали, все должно быть так, чтобы комар носа не подточил".