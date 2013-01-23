Латышский композитор мечтает о «Путине и Лукашенко» для Латвии

Известный латвийский композитор Имант Калниньш обратился с открытым письмом к обществу. Письмо вызвало массу комментариев – как со словами поддержки, так и с мнением, что заявление Калниньша «опасно для Латвии и латышей».

Композитор, бывший депутат Сейма, известный своими национал-радикальными взглядами, написал в письме, обращенном, по его словам, в первую очередь, ко всем латышам:

«Страна без будущего - неужели это то, чего мы добились, когда брались за руки на «Балтийском пути» и строили баррикады на рижских улицах? Нас, как стадо овец, сейчас тащат в загон на задворках Европы. Мы же хотели быть в мире равными среди равных - сами управлять своим народным хозяйством, формировать отношения с другими странами и устанавливать ориентиры во всех аспектах жизни наших людей и общества».

Имант Калниньш считает, что «Евросоюз - больше не та организация, за вступление в которую граждане Латвии голосовали 20 сентября 2003 года». Композитор говорит, что не оправдались его надежды на обретение Латвией реального суверенитета в Евросоюзе. Опасность бывший политик видит во вступлении в «федеративную Европу, которая смертоносна для будущего нашего народа».

Обращаясь к нынешним руководителям Латвии, Имант Калныньш пишет: «Вы говорите о безопасности, подталкивая наш народ к такой опасности, которой мы еще не видели. Да, в советские годы плоть нашего народа безжалостно раздирали и пытали. Но дух народа поднялся до невиданных высот. Такого расцвета культуры и искусства как в 1960-1990-е годы Латвия никогда не переживала. Вы иронизируете о ностальгии по тем временем. Но лишь слепые не видят, что знаменитый железный занавес в большой степени защищал наше сознание от той клоаки, которая теперь щедро выливается на нас с Запада и с равнодушием цунами сметает защитные барьеры, которые наш народ строил тысячелетиями, чтобы защитить своих людей и себя».

«Для меня неприемлемо и пугающе то, что сегодня происходит в Латвии. Я ищу в мире тех, кто пытается этому противостоять, и вижу, что по соседству президент Беларуси Александр Лукашенко старается защитить свой народ и страну, как бы не возмущались «демократические» шакалы обанкротившегося Запада. У нас по соседству президент России Владимир Путин не позволяет превратить свою страну в проходной двор, в трактир или игорный дом, куда каждый может влезть со своими порядками и, если повезет, урвать что-нибудь в свой карман.

Я мечтаю, что, быть может, однажды и в Латвии появятся государственные мужи, которые не будут смотреть на все только через призму собственного понимания или собственной выгоды», - заявил Имант Калниньш.