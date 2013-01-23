Анастасия Мыскина станет тренером татарстанских теннисистов

Анастасия Мыскина, Елена Лиховцева, Лариса Савченко и Александр Златоусов с 2013 года будут тренировать сборную команду Татарстана в течение олимпийского цикла. Об этом сообщили сегодня «АН-онлайн» в пресс-службе Поволжской академии спорта и туризма.

По информации специалиста пресс-службы, президент федерации тенниса России, профессор кафедры Поволжской академии спорта и туризма Шамиль Тарпищев отметил, что на базе комплекса в течение 5-6 лет будет создана ведущая школа мирового уровня в сотрудничестве с одним из европейских клубов. Первоочередная задача на пути к реализации проекта – это выявление лучших спортсменов республики. Уже в марте выберут 16 спортсменов разных возрастных групп.

Именитые теннисисты за 5-6 лет на базе Казанской академии должны создать теннисную школу мирового уровня. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе академии, планируется, что звездные тренеры осядут в Казани на постоянной основе.