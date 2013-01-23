Полиция и жители Москвы пресекут акцию догхантеров, намеченную на 25 января

В Москве полиция и москвичи намерены пресечь акцию догхантеров, масштабную облаву на бродячих животных, которая, по сообщениям в Интернете, может пройти 25 января.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что в связи с возможной акцией догхантеров, в столице будут предприняты необходимые профилактические меры и проведены оперативные мероприятия, направленные на пресечение фактов жестокого обращения с животными.

"АН" сообщали, что в прошлом году осенью по факту травли собак неизвестными в парке на западе Москвы возбуждено уголовное дело. Граждане заявили в полицию о гибели собак в парке 50-летия Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Председатель межрегиональной зоозащитной организации "Совет попечителей безнадзорных животных" Анна Мхетарова также заявила, что догхантеры подбрасывают на улицах яд собакам по всей Москве.