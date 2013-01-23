Хабаровчане смогут оперативно узнавать обо всех коммунальных авариях?

Информацию об авариях на электросетях, а также об отключениях тепловой энергии и водоснабжения в Хабаровске возможно, будут публиковать на сайте муниципалитета. Об этом шла речь на заседании профильного комитета городской Думы, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе мэрии краевого центра.

По мнению депутатов, сегодня получить такую информацию не всегда возможно. Это касается всех типов энергии. В частности, парламентарии вспомнили аварию, которая произошла в понедельник, 21 января, в поселке имени Горького. Тогда в результате порыва трубы без горячей воды осталось около 13 тысяч жителей 47 домов. Как это часто бывает, люди не смогли получить полную информацию о самом ЧП а также о сроках устранения неполадок.

В Хабаровске работает так называемый центр учета работ предприятий ЖКХ. По многоканальному телефону можно попытаться узнать, почему нет холодной или горячей воды, в некоторых случаях – света. Но все линии нередко бывают заняты, и ответа приходится ждать довольно долго. Кроме того, в этой службе нельзя получить именно оперативную информацию – что называется, в режиме он-лайн. А порой могут ответить, что «Вы позвонили не по адресу», в лучшем случае – «мы ничего не знаем».

Депутаты хабаровской гордумы хотят, чтобы любой человек мог зайти на тот же сайт мэрии и узнать, где ведутся аварийные работы, и когда они будут завершены. По словам чиновников, уже разрабатывается программа, которая позволит оперативно предоставлять эту информацию. Но вот как скоро она появится, представители администрации города сказать затруднились. Неясно также, будет ли улучшена работа так называемой службы 380, о которой речь шла выше. Но горожане давно высказывались за то, чтобы был единый телефон, по которому можно было бы получать сведения обо всех коммунальных услугах – газ, свет, холодная и горячая вода, отопление, а точнее, о причинах их отсутствия. Ведь у тех же пенсионеров выхода в интернет, как правило, нет.