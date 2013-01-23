Следственный комитет России опроверг сообщения, появившиеся в ряде СМИ о смерти главы подрядной строительной организации Сергея Амелина. Амелин руководил фирмой, строившей в Подольском районе объект для Минобороны.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что Амелин в ходе следствия по уголовному делу о хищениях имущества Минобороны в Главное военное следственное управление не вызывался и не допрашивался ни разу.

Ранее источник в Минобороны сообщил о том, что глава компании "Стройимпульс", заказчиком которой выступает военное ведомство, Сергей Амелин скончался после допроса по делу "Оборонсервиса". Амелин якобы побывал на допросе, после чего он поехал к себе на дачу, где скоропостижно скончался.

Главное военное следственное управление СКР возбудило 10 уголовных дел в отношении должностных лиц Минобороны, выполнявших управленческие функции в холдинге "Оборонсервис". Все они объединены в одно производство. Сумма установленного ущерба превышает 4 миллиарда рублей. Следствие не исключает, что число фигурантов дела будет расти, а его география расширяться.