Посол Нидерландов приехал к матери А. Долматова

Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов сообщил на своей странице в Facebook, что посла Нидерландов после некоторой заминки всё же пропустили в квартиру матери погибшего «узника Болотной» Алексея Долматова.

Лидер левых уточнил в посте, что оперативники «Центра Э» вынуждены были (после препирательства и толкотни на лестничной площадке) пропустить в квартиру матери А. Долматова, посла Нидерландов. «Дмитрий Нечаев, доверенное лицо матери А. Долматова, вышедший встречать журналистов, так же как и сотрудники телеканала «Дождь» в квартиру не допущены», - отметил Э. Лимонов.