Донские депутаты просят поддержать казачьи приёмные семьи

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, совместно с региональным Законодательным собранием, выступил с законодательной инициативой о государственной поддержке казачьих приёмных семей. Эти предложения уже направлены в Федеральное Собрание РФ – Госдуму и Совет Федерации. В качестве мер господдержки предлагается оказывать помощь таким семьям в строительстве жилья и обустройстве подворья, приобретении сельскохозяйственного инвентаря и техники. Донские казаки надеются, что депутаты и сенаторы поддержат их инициативу.

«Согласно традициям дети в казачьих семьях с раннего возраста учатся любить и беречь свою Родину, бережно относиться к своей земле и трудиться на ней. Поддержка со стороны государства могла бы стать дополнительным стимулом для таких семей, что, в свою очередь, позволит не просто уменьшить количество сирот на Дону, но и воспитать из них достойных граждан», - считает директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Игорь Казарезов.

На Дону уже имеется положительный опыт приёмных казачьих семей. К примеру, в Цимлянском районе в семье атамана хутора Лозного Игоря Попова воспитывается пятнадцать детей.

По мнению большинства специалистов, занимающихся вопросами воспитания, образования и адаптации детей, приемная семья – наиболее приемлемая форма для детей, оставшихся без попечения родителей. Она дает ребенку возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации.

Как сообщила «АН-онлайн» сотрудник министерства внутренней и информационной политики области Оксана Панкова, уже давно подсчитано, что содержание ребёнка в детском доме обходится государству гораздо дороже, нежели его проживание в семье, в том числе и при установлении так называемых платных форм воспитания детей-сирот (приёмная семья, патронат).

«Немаловажно и то, что дети в казачьих семьях воспитываются не в городах, а в станицах, на земле, учатся вести фермерское хозяйство и, как правило, на этой же земле остаются жить и работать дальше. Для Ростовской области, являющейся в значительной степени аграрным регионом, сегодня очень актуален вопрос привлечения молодежи к развитию сельского хозяйства», - считают в департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.