Зачистка исторических кварталов Петербурга?

Полусекретная программа сохранения исторического центра Петербурга обсуждалась за закрытыми дверями Смольного почти год, однако сказать, что точно будет с городом и каковы основные положения этого документа, никто не может до сих пор.



Последние месяцы до общественности долетали лишь щепки от «распиленного леса»: вот, Марсово поле предложили «перекроить» под амфитеатр. Вот, чиновники похвалили концепцию «Студии 44» Никиты Явейна. Вот, жителей Коломны решили переселить в «маневренный фонд» — то ли навсегда, то ли с весьма смехотворной перспективой возвращения в отдельные квартиры. Печальной конкретики добавил лишь разразившийся под конец года скандал на заседании совета по культурному наследию при петербургском правительстве: выяснилось, что программа сохранения исторического центра города не содержит ни слова о «реставрации» памятников, зато весьма деловито рассуждает о переселении петербуржцев из центра на окраины, сообщают «Новости Петербурга».



Масла в огонь подлил и вновь назначенный председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Анатолий Котов, выдав в эфире программы «Вести — Санкт-Петербург» впечатляющие виды на Коломну и Конюшенную: «Мы планируем там отселить примерно около трёх тысяч человек, ну… улучшить условия. Времени на реставрацию центра, точнее на реконструкцию, просто нет. Мы должны сегодня просто двигаться вперед… ». Означала ли противоречивая фраза общее непонимание ситуации (напомним, что Анатолий Котов был назначен на должность только в январе, КЭРППиТ же, который разработал программу, развалился в конце года). Или же с сохранением истории в стенах Смольного решили покончить, а сосредоточиться на главном — зачистке исторических кварталов от коренного населения?