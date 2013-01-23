Макаров: Ситуация с 31-й больницей разрешена

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил на пленарном заседании, что решение о перепрофилировании 31-й больницы не принято, и, скорее всего, принято не будет. Он рассказал, что разговаривал со спикером СФ Валентиной Матвиенко, и она поддержала сохранение больницы, сообщает Фонтанка.ру.



По словам Макарова, ситуация с больницей полностью разрешена, клиника остается в городской системе здравоохранения. Кроме того, он отметил, что "оснований для политических заявлений, которые высказывают представители оппозиционных сил, нет".