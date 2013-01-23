Суперджет с пассажирами все-таки прилетел из Якутии в Хабаровск

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" сегодня выполнил первый рейс из Якутска в Хабаровск, сообщает пресс-служба перевозчика. На борту находилось 49 пассажиров.

Напомним, этот полет должен был состояться в первые рабочие дни января. Но в тот день в Якутске был туман и сильный мороз. В компании сочли, что использовать новый самолет в таких условиях рискованно, и всех пассажиров пересадили на проверенный «Боинг». Сегодня погода была более благоприятной, и «Суперджет» приземлился в одиннадцатом часу утра хабаровского времени в воздушной гавани дальневосточной столицы. Обратно лайнер отправится в половине десятого вечера. Полет в одну сторону длится три часа.

Кроме Хабаровска, Sukhoi Superjet 100 будет выполнять рейсы в Новосибирск и Харбин. С переходом на летнюю программу к данным маршрутам добавятся рейсы Якутск — Новосибирск — Нерюнгри, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский.

Свой первый «Суперджет» авиакомпания «Якутия» получила в середине декабря 2012 года. Второй самолет планируется к поставке в первом квартале 2013 года.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Предусмотрены два варианта модификации: на 75 и 95 пассажиров. По состоянию на октябрь 2012 все выпущенные самолёты Superjet относятся к варианту на 95 пассажиров, в салоне экономического класса — 5 кресел в ряду, в салоне бизнес-класса — 4 кресла в ряду. Прорабатываются варианты изготовления самолёта с конфигурацией бизнес- и VIP-класса, а также увеличенной длиной фюзеляжа и пассажировместимостью. Сборка лайнера происходит на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе.