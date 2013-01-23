В Петербурге сегодня пройдёт пикет в защиту 31-й больницы

В Петербурге сегодня пикет в защиту 31-й больницы пройдёт на Марсовом поле. Акция начнется в 18 часов. В мероприятии смогут принять участие до 10 тысяч человек.

Один из организаторов акции в защиту больницы сообщил, что накануне власти Петербурга пошли навстречу организаторам и увеличили максимальное количество участников акции в 50 раз. Ранее Смольный согласовал массовый пикет на 200 участников.

Председатель Совета федерации РФ, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко ранее сообщила, что никаких решений о расформировании или переезде Городской клинической больницы №31 пока не принималось.

В понедельник, 21 января, в Петербурге прошла третья акция протеста против расформирования клиники, где установлено уникальное оборудование для лечения онкологических больных, в том числе детей. Митинг собрал более 200 человек: медперсонал больницы №31, пациенты и их родственники.

Напомним, в начале января стало известно о возможном перебазировании Городской клинической больницы № 31 в Петербурге для создания на ее месте базы медицинского обслуживания для переезжающих в Северную столицу судей Высшего арбитражного и Верховного суда.

Против переезда ГКБ выступила РПЦ. Пикет в поддержку движения против возможной передачи 31-й горбольницы для обслуживания судей Верховного суда РФ и Верховного Арбитражного суда РФ поддержит сообщество байкеров.

Знаменитости, в том числе Андрей Макаревич, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова подписались под петицией в защиту 31-й больницы Санкт-Петербурга.