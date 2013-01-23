Расул Мирзаев намерен вернуться в большой спорт

Самбист Расул Мирзаев, приговоренный к условному сроку за убийство в Москве студента Ивана Агафонова по неосторожности, намерен вернуться в большой спорт. Тренер сборной РФ Александр Конаков сообщил, что спортсмен находится в хорошей физической форме, восстанавливаться ему помогают спарринг-партнеры.

По мнению Конакова, Мирзаев может достичь высоких результатов, все будет зависеть от психологической составляющей, передает РСН.

Напомним, приговор Расулу Мирзаеву вступил в законную силу 21 января 2013 года. В ноябре 2012 года борец-чемпион был приговорен к 2 годам лишения свободы за убийство по неосторожности и выпущен в зале суда. Под арестом Мирзаев находился с 24 августа 2011 года.

Мосгорсуд в понедельник, 21 января, оставил в силе приговор Замоскворецкого суда Москвы чемпиону мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности москвичу Ивану Агафонову.

По данным следствия, 15 августа 2011 года около ночного клуба "Гараж" в центре столицы после словесной перепалки Мирзаев нанес удар рукой в лицо 19-летнему Агафонову. Потерпевший упал и ударился головой об асфальт.

С черепно-мозговой травмой он был госпитализирован и скончался в больнице.