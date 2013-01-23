Возвратом зимнего времени в России озаботился МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) попросил правительство России вернуть в стране зимнее время.

В письме председателя комиссии по проведению XXII Игр Жана-Клода Килли, отправленном вице-премьеру России Дмитрию Козаку, говорится, что возврат зимнего времени даст возможность жителям Европы смотреть трансляции Олимпиады 2014 года в Сочи при двухчасовой разнице.

По мнению представителей МОК, оптимальная разница во времени между Сочи и Центральной Европой составляет два часа. В настоящее время зимой разница составляет три часа.

В оргкомитете «Сочи-2014» сообщили, что расписание соревнований разрабатывается в тесном взаимодействии и с учетом рекомендаций Олимпийской вещательной службы и международных спортивных федераций, пишет газета «Известия».

Килли настаивает, что решение необходимо принять в ближайшее время, до встречи телевещателей (World Broadcasters Meeting), на которой организаторы Сочи-2014 представят окончательное расписание будущей Олимпиады. Встреча пройдет в Сочи 26–28 февраля.

Отмена перевода стрелок на территории России увеличивает на один час разницу во времени с европейскими странами с октября по март. Из-за этого прямая трансляция европейских спортивных соревнований проходит слишком поздно.