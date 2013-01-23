Деньги «Оборонсервиса» уходили через фирмы-двойники в кипрский офшор

В ходе расследования хищений в Минобороны появились фирмы-двойники, совладельцами которых являются компании, зарегистрированные на Кипре.

Зарегистрированы две фирмы с названием «Безопасность и связь». Одна из них — ЗАО «БиС» — принадлежит экс-гендиректору «Славянки» Александру Елькину, находящемуся в настоящее время в СИЗО. Этого близкого друга экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова обвиняют в мошенничестве и хищении 53 млн. рублей. Вторая фирма с названием «БиС», но с другой формой собственности (ООО), зарегистрирована на помощницу Елькина Юлию Ротанову. Женщина, напомним, также арестована.

При расследовании, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную в Лимассоле. Эта офшорная компания имеет прямое отношение к фирме «БиС», связанной в свою очередь с ОАО «Славянка», которая обслуживает практически все объекты военного ведомства, пишут «Известия».

По версии следствия, фирма-двойник появилась в 2008 году, когда ЗАО «БиС» стала получать многомиллионные подряды от серьезных госструктур. Согласно оценке финансового состояния, в том же 2011 году чистая прибыль ООО «БиС» (Ротановой) составила почти 2 млрд. рублей. По данным отчетов, ЗАО «БиС» (Елькина) заработала 159,8 млн. рублей.

Напомним, на прошлой неделе арестовали замдиректора «Славянки» Константина Лапшина. «АН» также сообщали, что ЗАО «БиС» продолжает участвовать в тендерах и выигрывать госконтракты, в то время, как все руководство фирмы находится под арестом.

Накануне экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ, фигурантка дела по «Оборонсервису» Евгения Васильева обжаловала продление домашнего ареста.