Аргументов «за» для расформирования больницы 31, нет

Координатор программ благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева считает, что нет ни одного аргумента в пользу грозящего расформирования клинической больницы №31 в Санкт-Петербурге. И пока они не появятся, этот вопрос вообще не должен обсуждаться.

«Я хочу понять, кто те люди, которые настаивают на принятии данного решения. Общественность, правда, пытаются убедить, что оно якобы не принято - это лукавство. В документе, подписанном Управляющим делами президента РФ Владимиром Кожиным, четко говорится о том, что медицинское обслуживание столичных судей планируется обеспечить именно на базе больницы 31, других вариантов даже не рассматривается. Кроме того, министерству здравоохранения РФ совместно с Администрацией Петербурга в двух недельный срок нужно определить куда переедет оборудование и персонал больницы», - говорит Грачева.

По словам представительницы благотворительного фонда, пока никто не может ответить какую именно медицинскую помощь, будут оказывать судьям, на чем будет специализироваться их клиника. Ведь если с вершителями фемиды случится что-то серьезное, их отправят на лечение в специализированные стационары.

«Сейчас в больнице установлено новое дорогостоящее оборудование, которое нельзя демонтировать. Ни одна фирма не возьмется за его переустановку. Нигде в мире подобного даже представить нельзя, чтобы кто-то уничтожил одну больницу, к работе которой ни у кого нет претензий, чтобы построить на ее месте другую», - возмущается Грачева.