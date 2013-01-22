Петербургские депутаты считают, что корень зла кроется в переезде судов

Петербургские депутаты готовят проект обращение к президенту страны, в котором просят не допустить разрушения Городской клинической больницы 31, как следствия переезда столичных судов.

«Мы считаем, что корень зла кроется именно в этом. Это безумие, причем дорогостоящее, ибо только на один переезд потребуется 50 миллиардов бюджетных средств, еще 15 миллиардов нужно будет отдать инвестору за землю на набережной Европы, где планируется построить жилье для судей и их сотрудников», - заявил «АН-онлайн» депутат ЗАКСа Александр Корбинский.

По словам народного избранника в противостоянии, которое идет в отношении больницы нельзя найти золотую середину и сохранить нейтралитет.

«У региональных депутатов не так много прав и возможностей, но мы будем использовать, все, чтобы отстоять больницу. Впервые, в нашем городе произошло такое объединение людей разных политических взглядов и социальных статусов. И мы будем продолжать выходить на одиночные пикеты, организовывать митинги, собирать подписи. Надеюсь, что власти города не пойдут на самоубийство, потому что решение о реконструкции больницы по другу назвать нельзя», - возмущается Корбинский.

Напомним, что уникальную, единственную на Северо-Западе России городскую клиническую больницу № 31, расположенную в Петербурге на Крестовском острове, высшие столичные чиновники собираются расформировать ради удобства судей Высшего верховного и Высшего арбитражного судов.