26 января оппозиционеры придут в приемную президента РФ Владимир Путина на Ильинке, чтобы подать петиции с требованием освободить арестованных по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы 6 мая 2012 года, сообщил во вторник журналистам член Координационного совета оппозиции (КСО) Петр Царьков.

Он рассказал, что "сегодня рабочая группа КСО приняла решение объявить 26 января Днем памяти и солидарности. Мы призываем граждан в этот день в 14:00 мск прийти в администрацию президента, в приемную президента на улице Ильинка и подать петиции с требованиями расследовать причины самоубийства Александра Долматова, освободить обвиняемых по "болотному делу" и расследовать действия власти 6 мая на Болотной площади".

При этом он подчеркнул, что в этот день КСО не собирается проводить никакой акции, а будет только подача петиций, передают интернет-СМИ.