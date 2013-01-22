Жители Крымска были предупреждены: сегодня заорут 55 сирен

В Краснодарском крае разработали систему оповещения о чрезвычайных ситуация, чтобы предотвратить повторение крымской трагедии. В Крымске одновременно сработали десятки мощных сирен — шло ее тестирование.

В разных районах города постепенно вводили в эксплуатацию специальные устройства и проверяли, как они работают. К их звуку в Крымске за несколько месяцев уже успели привыкнуть, но сегодня, чтобы избежать паники, горожан предупредили: одновременно сработают 55 мощных динамиков.



Александр Казликин, руководитель УМЧС РФ по Краснодарскому краю: «Новая система оповещения это целый комплекс мероприятий, которые будут обеспечивать безопасность людей, информирование, а также подразумевает действия всех: руководящего состава, краевых, муниципальных, федеральных служб по действиям населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», цитирует его слова ntv.ru.



Новая система, кроме сирен, включает в себя одновременное оповещение через телевидение, радио и SMS-рассылку. Разработчики утверждают, что сообщения должны приходить, как только уровень воды в реках достигает определенной отметки.









