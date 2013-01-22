Гастарбайтеров ожидает дополнительный тест на алкоголь и наркотики

Со следующей недели все пребывающие в столицу нашей родины Москву трудовые мигранты должны будут проходить тестирование на алкоголь и наркотики, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн.

Мигранты и до этого проходили освидетельствование в диспансере для получения разрешения на работу. Дополнительное тестирование они будут проходить там же за примерно 1,5 тысячи рублей за процедуру.

Это не единственное грядущее изменение в правилах для гастарбайтеров. Ранее Минтруда подготовило поправки в трудовой кодекс, которые обяжут иностранцев перед устройством на работу получать медицинскую страховку.

Кроме того, 26 октября депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, обязывающий иностранных трудовых мигрантов, работающих в России в сферах ЖКХ, торговли и услуг, сдавать экзамены русского языка.



