Из Сирии могут забрать не только российских граждан, но и всех желающих

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил во вторник, что самолеты МЧС РФ готовы забрать из Сирии не только российских граждан, но и всех желающих. "Мы оцениваем ситуацию как сложную, но стабильную", — сказал министр.

По его словам, сейчас в Сирии находятся два борта МЧС, "которые осуществляют загрузку россиян и граждан других стран, которые пожелали выехать из этого региона", сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Оба самолета могут забрать около 100 человек. Самолеты прибудут в столичный аэропорт "Домодедово", где для вернувшихся из Сирии будут развернуты пункты медицинской и психологической помощи, а также пункт ФМС.

МЧС открыло горячую линию, по телефону 8-800-775-17-17 граждане могут получить всю информацию по возвращению их близких из Сирии.

По данным российского консульства в Дамаске, среди пожелавших выехать в Россию — россиянки, вышедшие замуж за сирийцев, их дети и мужья, получившие гражданство РФ. Это жители разных городов Сирии: Дамаска, Алеппо, Хамы, Хомса. Всего в этом списке 81 человек.

В Сирии на постоянном и временном консульском учете находятся более 8 тысяч человек, однако на территории страны проживают еще около 25 тысяч россиянок, вышедших замуж за сирийцев, которые не становились на консульский учет, привели такие данные в российском посольстве.