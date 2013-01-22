Трое стражей порядка уволены за установку видеорегистратора в женском туалете

Трое сотрудников правоохранительных органов Тульской области уволены со службы за аморальное поведение. В помещении женского туалета отделения полиции они установили видеорегистратор.

По результатам служебной проверки со службы уволены сотрудники отделения полиции "Арсеньевское" — майор полиции, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, его заместитель, капитан полиции, а также помощник участкового уполномоченного полиции, сержант полиции.



"Своими действиями полицейские поставили под сомнение нравственные принципы службы в Органах внутренних дел, после чего были уволены на основании закона "О службе в Органах внутренних дел Российской Федерации", — отметил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, сообщают «Вести».



