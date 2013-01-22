Матвиенко: Перепрофилирования 31-й больницы Петербурга не будет

Председатель Совета федерации, сенатор от Санкт-Петербурга и бывший губернатор города Валентина Матвиенко заявила журналистам во вторник, что перепрофилирования 31-й больницы Петербурга не будет. Она следит за развитием ситуации и занимается этим вопросом.

Валентина Матвиенко сказала, что "никаких решений о перепрофилировании этой больницы нет и, смею заверить, не будет".

Она также заявила, что считает недопустимым изъятие 31-й больницы из городской системы здравоохранения, более того, отметила она, больницу необходимо развивать, модернизируя ее материальную базу.

Спикер Совета федерации также сказала: "Я хорошо знаю 31-ю больницу. Когда я была губернатором, мы вкладывали большие средства в развитие этой больницы, сохранение там высокопрофессионального коллектива".

По ее словам, она понимает чувства людей, обеспокоенных судьбой больницы, "нельзя решать одну проблему, создавая другую", - цитируют Матвиенко интернет-СМИ.