Экс-президенты России остались неприкосновенны

Государственная дума сегодня отклонила законопроект об отмене гарантии неприкосновенности для экс-президентов Российской Федерации. С соответствующей инициативой к депутатам Госдумы обратились члены фракции КПРФ.

В проекте отмечалось, что в 2001 году был принят закон, в котором были прописаны гарантии бывшему главе государства и членам его семьи, а также гарантии неприкосновенности, которые касались его самого, его имущества. Также было прописано, что экс-президент «не может быть привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности за преступления, за исключением тяжких», а привлекать к ответственности за тяжкие преступления можно только с согласия Госдумы.



«Спустя 10 лет, когда началась серьезная модернизация Уголовного кодекса, мы посчитали, что наличие такой нормы не соответствует Конституции и международным договорам», — подчеркивают авторы документа. «Ни одно лицо в России не должно быть защищено иммунитетом после исполнения должностных обязанностей». «Если после того, как человек исполнил обязанности президента, спустя несколько лет, вскроется, что в этот период он совершил преступления перед обществом, он за них будет нести ответственность», — пояснили в КПРФ, сообщает ria.ru.



По словам зампреда комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина, президент «является обладателем государственных секретов, поэтому определенные ограничения для применения к нему уголовной, в частности, ответственности совершенно обоснованы, тем более, что они не носят абсолютного характера».



