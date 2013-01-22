Совмин Крыма ликвидировал свое низкоэффективное представительство в Москве
22 января 2013, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Совет министров принял решение ликвидировать представительство Автономной Республики Крым в городе Москве.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета министров АРК, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».
«Анализ результатов работы представительства показал ее низкую эффективность, - объяснил на заседании правительства автономии министр курортов и туризма Крыма ЛИЕВ. - При этом ежегодно мы тратим на его содержание более 1,3 миллиона гривен».
Читать дальше