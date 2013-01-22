В ночь на 27 января на Землю может упасть спутник, запущенный во времена СССР

Французский астроном-любитель Жозеф Реми заявил, что в ночь на 27 января в земную атмосферу войдет советский спутник "Космос-1484" массой 2,5 тонны, запущенный еще в 1983 году, и упадет на Землю. Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные французом.

Согласно прогнозу Реми, который он приводит в своем микроблоге в Twitter, спутник войдет в атмосферу 26 января в 22.10 по Гринвичу (02.10 мск 27 января). Однако погрешность этого прогноза составляет плюс-минус 30 часов. Сейчас спутник делает вокруг Земли более 16 оборотов за сутки.

Около 10 лет назад этот спутник пережил взрыв, тогда военные США отслеживали 48 обломков этого спутника, которые в то время вошли в земную атмосферу. А американский эксперт Филип Кларк утверждает, что распад "Космоса" уже произошел 18 октября 1993 года, когда на спутнике произошел взрыв, по его мнению, там мог взорваться аккумулятор.

Эксперты Стратегического командования США также подготовили прогноз в конце октября 2012 года, согласно которому спутник должен был войти в атмосферу еще 19 декабря прошлого года. Затем дата падения спутника несколько раз переносилась, а спутник - до сих пор в космосе.

Однако американские военные не успокоились и опубликовали новый прогноз, в котором датой падения спутника называется 18 января 2013 года.

В октябре апогей орбиты "Космоса-1484" составлял 321,7 километра, а перигей — 312,5 километра. К настоящему времени средняя высота его орбиты составляет около 215 километров, пишут РИА Новости.