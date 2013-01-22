Серьезное увеличение сметы строящегося футбольного стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга произошло из-за очевидной безалаберности и смены подрядчиков, считает Сергей Степашин.



"Приведу только один пример, из чего получилось такое серьезное увеличение сметы, помимо очевидной безалаберности, смены подрядчиков, проектов, заказа эксклюзива и т.д. — об этом отдельный разговор. После того, как первая организация-подрядчик, руководитель которой, кстати, был убит (глава компании "Авант" Григорий Фельдман погиб в автокатастрофе), вышла из игры, тендер выиграл "Трансстрой", предложивший построить стадион за 9 миллиардов. Но уже через 3 месяца было подписано допсоглашение, увеличивающее сумму контракта еще на 14. Это плохая схема, с этим надо разбираться. Я недавно встречался с Георгием Сергеевичем Полтавченко и попросил его выяснить, на каком основании было подписано это допсоглашение", — сказал председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в интервью "Российской газете".



"Конечно, надо разделить, собственно, спортивный объект, который должен строиться за счет бюджета города, такое решение принято, и все вокруг него — кафе, рестораны, боулинги, остальные эксклюзивы, навороты и т.д. Для этого нужно находить инвесторов, проводить второй конкурс. И это должен быть частный проект. Причем здесь бюджет города и налогоплательщики? Вот где можно сэкономить 10 миллиардов", — объяснил председатель Счетной палаты РФ.

Стоимость арены, которая должна принять матчи чемпионата мира-2018, сейчас оценивается в 44 миллиарда рублей, из них около 14 миллиардов уже потрачены.



