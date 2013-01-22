Меладзе решил взять на содержание детей сбитой им насмерть Анны Пищало

Стало известно, что Константин Меладзе, композитор и продюсер, решил взять на содержание до совершеннолетия детей Анны Пищало, сбитой им насмерть в конце декабря 2012 года на своем автомобиле "Лексус" на трассе Киев-Обухов.

По информации российской прессы, Меладзе уже перечислил родственникам погибшей 30 тысяч долларов. В дальнейшем деньги на содержание детей — пятилетнего Даниила и двухлетней Софии — будут поступать ежемесячно, однако сумма не уточняется.

ДТП с участием Константина Меладзе произошло 27 декабря на трассе "Киев-Обухов", когда 30-летняя женщина переходила дорогу. Пострадавшая скончалась на месте.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения», повлекшее смерть потерпевшего». Были назначены экспертизы, которые будут завершены к концу февраля.

Представитель киевского областного управления МВД Николай Жукович рассказал, что Меладзе проходит по делу как свидетель, в соответствии с новым УПК Украины. "Пока нет доказательств, что он виновен, ему никакая мера пресечения не избирается; если у следователя появятся доказательства вины, он обратится в суд, чтобы избрать ему меру пресечения", - отметил он.

Ранее сообщалось, что родственники погибшей претензий к Меладзе не имеют.