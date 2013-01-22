В. Чагаев придет на следующий допрос в СКР 30 января

Член «Партии 5 декабря» Всеволод Чагаев вышел с допроса у следователя. Допрос продолжался около четырех часов.



В. Чагаев отправился в СК в 14:00.Вышел оппозиционер из здания около 18 часов по мск. «Объявили подписку о неразглашении, следующий допрос 30 января», - написал В. Чагаев в своем «Твиттере».

«АН-онлайн» сообщали, что во время допроса Всеволода в одном из столичных кафе был задержан один из основателей «Партии 5 декабря» Денис Билунов. Полицейские продержали его в ОВД «Басманное» около часа, якобы проверяя документы оппозиционера.