В Крыму туристы натыкаются на следы ведьм и колдунов

В так называемые места силы Крыма съезжаются представители оккультных практик и черной магии.



Об этом сообщил инструктор по эзотерическому туризму Максим ОХРИМЕНКО на пресс-конференции в «Аргументах недели - Крым».



«Совершая походы по туристическому маршруту, мы часто натыкаемся на следы обрядов, которые могут быть связаны с черной магией. Это нарисованные или выложенные камнями пентакли (пентаграммы), сгоревшие свечи и другие признаки обряда», - говорит ОХРИМЕНКО.

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