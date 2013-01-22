В Крыму туристы натыкаются на следы ведьм и колдунов
22 января 2013, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
В так называемые места силы Крыма съезжаются представители оккультных практик и черной магии.
Об этом сообщил инструктор по эзотерическому туризму Максим ОХРИМЕНКО на пресс-конференции в «Аргументах недели - Крым».
«Совершая походы по туристическому маршруту, мы часто натыкаемся на следы обрядов, которые могут быть связаны с черной магией. Это нарисованные или выложенные камнями пентакли (пентаграммы), сгоревшие свечи и другие признаки обряда», - говорит ОХРИМЕНКО.