Д. Билунов был отпущен из ОВД более чем через час после задержания

На странице «Партии 5 декабря» в Facebook появилась более подробная информация о задержании одного из основателей партии, экс-главреда портала «Каспаров.ру» Дениса Билунова.



В сообщении говорится, что 22 января примерно в 16:20 Д. Билунов был задержан нарядом полиции в кафе. Полицейские доставили оппозиционера в ОВД «Басманный» без указания причин задержания. Д. Билунову было сказано, что он задержан «для проверки документов». Проверка продолжалась более часа, после чего Д. Билунова отпустили.

«В последний раз граждан массово задерживали в кафе в день инаугурации президента Путина», - подчеркивается в сообщении «Партии 5 декабря».